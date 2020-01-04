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المتحدث العسكري ينشر فيديو التدريب القتالي للقوات البحرية في البحر المتوسط

06:34 م السبت 04 يناير 2020
المتحدث العسكري ينشر فيديو التدريب القتالي للقوات البحرية في البحر المتوسط

القوات البحرية في البحر المتوسط

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث العسكري، فيديو التدريب القتالي الذي نفذته القوات البحرية، اليوم السبت، في البحر المتوسط، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

واشترك في العملية، حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر" ومجموعتها القتالية، التي شملت الفرقاطات طراز "جو ويند" وطراز "بيري" ولنشات صواريخ طراز "سليمان عزت" إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات، وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وشهد التدريب أيضًا، اشتراك القوات الجوية والذي جاء متمثلًا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز (كاموف) و طائرات (الأباتشي) وطائرات (f-16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المدققة من عناصر الدفاع الجوي، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

القوات البحرية المصرية البحر المتوسط محمد فريد القوات المسلحة المصرية

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