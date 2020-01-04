حدث ليلاً| القبض على رئيس مصلحة الضرائب.. وإيران تتوعد بعمل عسكري

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي عبدالعظيم حسين عبد العظيم، رئيس مصلحة الضرائب متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية علي سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

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النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

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أمطار ورعد وبرق في الإسكندرية.. وتحذيرات مهمة من المحافظة

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن شوارع المدينة تعرضت إلى موجة غير عادية من الأمطار الغزيرة الرعدية والتى تراوحت غزارتها من 30 مم إلى 35 مم، والتى تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى بالمحافظة.

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سقوط أمطار غزيرة في القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت هطول أمطار ويستمر انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على معظم مناطق البلاد.

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4 طلاب.. ضبط المتهمين في واقعة تحرش "فتاتين الزقازيق"

كشفت الأجهزة الأمنية أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر به مجموعة من الشباب يسيرون خلف فتاتين يعود إلى ليلة رأس السنة وتم تحديد هوية هؤلاء الشباب.

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​البرلمان ينتفض ضد التدخل التركي في ليبيا.. و"خارجية النواب": اجتماع طارئ الأحد

أعلن البرلمان المصري رسميًا، رفض القرار التركي بالتدخل العسكري في ليبيا، وفي هذا الإطار تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش اجتماعًا طارئًا صباح الأحد.

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وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان

دعا النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، دول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ، لنظر الانتهاكات التركية وموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، مؤكدًا أنه لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط، واحتلال ليبيا من أجلها.

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سفير إيران في الأمم المتحدة: الرد على مقتل سليماني سيكون بعمل عسكري

قال سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي إن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يعادل شن حرب علينا والرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري.

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3 أسرار جديدة.. مستشار الأمن الأميركي يكشف تفاصيل مقتل قاسم سليماني

كشف روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي تفاصيل جديدة حول عملية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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بعد مقتل سليماني.. الأمم المتحدة تحذر من حربٍ جديدة "لن يتحملها العالم"

حذرت الأمم المتحدة من حرب جديدة في الخليج العربي بعد مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الايراني بضربة جوية أمريكية في بغداد فجر اليوم.

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المشير حفتر: على الشعب الليبي أن ينتفض في وجه "المعتوه" أردوغان

طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي بالانتفاض في وجه الرئيس التركي "المعتوه" رجب طيب أردوغان.

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المشير حفتر يعلن النفير والتعبئة الشاملة ضد تركيا

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، النفير والتعبئة العامة الشاملة ضد التدخل التركي في ليبيا، على خلفية إقرار أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ضد الجيش الليبي.

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الحشد الشعبي العراقي: لا صحة لمقتل قيادات في قصف قاعدة التاجي

أفادت مصادر في هيئة الحشد الشعبي العراقية فجر اليوم السبت بأنه لاصحة للأنباء التي ترددت حول مقتل عدد من قيادات الحشد في ضربة جوية استهدفت قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس

أكدت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت قبل قليل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت طائرة تركية مُسيّرة في سماء جنوب العاصمة طرابلس.

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