3 غرف وصالة.. مد فترة الحجز لعدد من وحدات الإسكان في محافظتين

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تقرر مد فترة الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثمارى، تُنفذ خلال 36 شهراً، بمحافظتى بورسعيد ودمياط، حتى يوم السبت الموافق 15 فبراير المقبل.

وقالت مى عبدالحميد في بيان لوزارة الإسكان اليوم إن الوحدات المطروحة، تتوزع فى محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل إلى (110 – 112 – 116 م2)، وفى محافظة دمياط، بمنطقة الزرقا، بمساحة فى حدود 120 م2، وبمنطقة شطا، بمساحة فى حدود 105 م2، ويتم شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg/reservations)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

وأضافت أن تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إلكترونية عشوائية خلال 15 يوماً من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإلكترونى، بحيث تكون الأولوية فى التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها، ويجوز التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.

بدوره، أشار المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن أسعار الوحدات السكنية، وفقاً للمساحات وتمييز الدور (أرضى / مُتكرر / أخير) وطبقاً لنوعية الوحدات المطلوبة، قابلة للزيادة فى حدود 10 %، وذلك بخلاف 5 % من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة، ويتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز، بالإضافة إلى سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، على الحساب المُبين بكراسة الشروط فى أى مكتب بريد مُميكن.

وأوضح عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، البديل الأول، بالتقسيط على 3 سنوات بعدد (12) دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثانى، بالتقسيط على 5 سنوات بعدد (20) دفعة ربع سنوية مقسمة إلى (12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة – 8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي)، مشيرا إلى أن المُستندات المطلوبة للحجز، تشمل (إيصال شراء كراسة شروط الحجز – إيصال سداد مقدم الحجز – إيصال سداد مصاريف التسجيل – صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى "كهرباء – غاز – مياه").

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