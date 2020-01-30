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معرض الكتاب يناقش "عباقرة الظل" في السينما

11:43 م الخميس 30 يناير 2020
معرض الكتاب يناقش "عباقرة الظل" في السينما

معرض الكتاب

كتب- أسامة علي:

استضافت قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الخميس، ندوة لمناقشة كتاب "عباقرة الظل" للكاتب مصطفى بيومي، بحضور الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، وحنان أبو الضياء.

وقال مصطفى بيومي، إن الكتاب يتناول عدد من الممثلين الأقل شهرة جماهيريًا، لكنهم أعمدة الطبقة الوسطى في السينما المصرية، حيث يعتمد عليهم النص والبناء السينمائي، ويتمتعون بالاحترافية.

وأضاف: "فكرة الكتاب، جاءت عندما قراءت كتابًا لحيي حقي، في عام ١٩٧٢، بعنوان ناس في الظل، عن الناس البسطاء في المجتمع، فهم جديرين بالحب والتقدير".

وأوضح أن الكتاب يضم حكاوي مجموعة من الممثلين في فترات زمنية مختلفة، قد تحفظ وجوههم وتنسى أسمائهم، أمثال الممثل إبراهيم قدري، وزوزو نبيل ونجاح الموجي وغيرهم.

كاتب وكتاب عباقرة الظل معرض الكتاب

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