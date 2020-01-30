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بهاء أبوشقة: انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر المقبل

08:35 م الخميس 30 يناير 2020
بهاء أبوشقة: انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر المقبل

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات صدر بضمانات غير مسبوقة لتحقيق الشفافية والنزاهة لكل الانتخابات والاستفتاءات.

جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي؛ بحضور كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي.

وكشف أبو شقة، عن أنه لأول مرة يأتي رئيس للجنة الدستورية والتشريعية لمدة خمس دورات انعقاد برلمانية بالتزكية برغم تصنيف الوفد على أنه حزب معارض ما يؤكد ثقة النواب الذين يمثلون الشعب في هذا الحزب.

وأضاف "أبو شقة"، أن الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام وفقًا لنصوص الدستور، هي انتخابات مجلس النواب في أوائل شهر نوفمبر، ومجلس الشيوخ في أثناء هذا التوقيت، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون فى غاية الشفافية والنزاهة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد السفير ماسكي نوكي

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