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البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال الفجر: لم يشعر به أحد.. ولم تتأثر مصر

01:39 م الخميس 30 يناير 2020
البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال الفجر: لم يشعر به أحد.. ولم تتأثر مصر

نتيجة زلزال - ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عدم تأثر مصر وخاصة مدينة الإسكندرية بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الخميس، في شمال شرق البحر المتوسط، مؤكدا عدم شعور المواطنين به في مدينتي القاهرة أو الإسكندرية.

وأوضح بدوي لمصراوي، اليوم، أن الهزة الأرضية ظهرت في تمام الساعة الواحدة و50 دقيقة فجرا، وذلك بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية على الإطلاق ولم يؤثر إطلاقا على سكان مدينة الإسكندرية.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل، من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

زلزال الإسكندرية البحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية

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