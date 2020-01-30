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تطبيق (في خدمتك) يحصل على المركز الثالث في مسابقة Stevie Awards العالمية

12:08 م الخميس 30 يناير 2020
تطبيق (في خدمتك) يحصل على المركز الثالث في مسابقة Stevie Awards العالمية

أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

صرح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بأن تطبيق (في خدمتك) وهو تطبيق مخصص لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم تطويره بمركز المعلومات، حصل على المركز الثالث في مسابقة Stevie Awards العالمية، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الحصول على تصنيف بتلك المسابقة، وكذلك المرة الأولى للحصول على أي جائزة منذ عام 2003.

يشار إلى أن جائزة "ستيفي" تعد واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في العالم منذ تأسيسها عام ٢۰۰٢، حيث منحت الجائزة الذهبية للشركات والأفراد في أكثر من ۷۰ دولة تقديرا لإنجازاتهم في مجال الأعمال.

أسامة الجوهري منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء

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