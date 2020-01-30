جناح الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. عالم مبهج ومتنوع

القاهرة- أ ش أ:

لاقى جناح الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51 إعجابا كبيرا من الأطفال وأولياء الأمور وأصبح عالما مبهجا ومتنوعا للأطفال بين القراءة والورش الفنية والأعمال اليدوية، بالإضافة إلى عروض الأراجوز، ولذلك لم يعد الجناح مقتصرا على القراءة فقط بل أصبح يمثل كرنفالا للأطفال بمختلف أعمارهم.

وقالت الدكتورة حنان موسى المشرفة على جناح الأطفال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن جناح الأطفال يقدم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية هذا العام، مما جعله يجتذب العديد من الأطفال من مختلف المراحل العمرية، مؤكدة أن الجناح يضم 5 أقسام هي (الأراجوز والساحر، كان ياما كان، بإيدك، إيد بايد وكتابك).

وأضافت موسى أن عروض الساحر والأراجوز تجذب العديد من الأطفال الذين يتفاعلون مع العروض، أما قسم كان يا ما كان فهو قراءة القصص الخيالية والكرتونية للأطفال للترفيه عنهم وتكوين أفكار هادفة في عقولهم تنمي بها أفكارهم، وقسم بإيدك يضم الورش الفنية التي تناسب الأطفال من سن 4 إلى 18 سنة ويشمل الرسم والمجسمات الفنية ومختلف الأنشطة اليدوية.

وأضافت أن قسم إيد بإيد يعتمد على الألعاب التفاعلية بين الأطفال وتنمية قدراتهم وذلك من خلال ورش تفاعلية وتوعوية تناقش خطورة بعض القضايا مثل المخدرات والتنمر بأساليب مبسطة حتى يستطيع الطفل استيعابها، وأخيرا قسم كتابك الذي يضم مجموعة من الكتب المتاحة للأطفال للاطلاع عليها ومشاركة قراءتها مع مشرفي الجناح.

وأشارت إلى أن الجناح يستضيف عددا من كبار كتاب أدب الطفل أمثال الكاتبة فاطمة المعدول والدكتور يعقوب الشاروني الذين يناقشون مع أولياء الأمور كيفية اختيار كتاب للطفل وتعديل السلوك، واكتشاف المواهب الأدبية، ومباديء التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مساعدة صغار الكتاب على طرق ومداخل كتابة كتب لمختلف الأعمار.

بدوره، أشاد الدكتور محمد عبد الجليل المحاضر في تنمية مهارات الطفل والمشرف على أحد أجنحة معرض الأطفال، بالتنظيم الجيد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خاصة جناح الأطفال وتخصيص صالة 3 للأطفال.. مؤكدا أن معرض الكتاب يشهد تطورا أكبر كل عام خاصة بعد نقله إلى المقر الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح أن الجناح يقدم مناهج وبرامج تساعد على رفع معدلات التركيز عند الأطفال وكذلك ألعاب ذكاء تعمل على تنمية أفكارهم، مؤكدا أن الاهتمام بالقدرات العقلية للطفل هي من أهم عناصر خلق جيل جديد ذي مهارات قوية.

وتابع أنه يتم أيضا عرض كتب تعمل على تعزيز القدرات العقلية للطفل خاصة الأطفال الذين يعانون من التأخر الدراسي أو التلعثم في الكلام، كما يتم تقديم استشارات لأولياء الأمور على كيفية مساعدة الأطفال المتأخرين ذهنيا.

كما أشاد عدد كبير من رواد المعرض بالتنظيم الجيد للجناح، مؤكدة أنه يمثل الجناح الأكبر إقبالا في المعرض لأنه يجذب جميع الأطفال الذين يشاركون من خلاله في مختلف الأنشطة والألعاب التي يتم تنظيمها طوال أيام المعرض. وأشارت إلى أن أسعار القصص وكتب التلوين تبدأ من 10 جنيهات وأن الجناح يشمل كل ما يهم الطفل من كتب وأنشطة.