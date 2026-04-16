في مشهد بدا وكأنه مقتطع من فيلم، كشفت الداخلية فيديو ظهر خلاله ضباط شرطة وسلاح ناري داخل مكتب، لكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا مجرد محاولة للفت الأنظار انتهت بكشف أمني سريع.

الداخلية ترصد فيديو ضباط شرطة مزيفين



تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر عدداً من صناع المحتوى يؤدون مشهدًا تمثيليًا يجسد ضباط شرطة، مع ظهور أحدهم حاملاً سلاحًا ناريًا بدعوى تأمين المكان.

الداخلية تفك لغز فيديو ضباط شرطة مزيفين



بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، ليتبين أنهم 4 أشخاص مقيمون بمحافظة الأقصر وأمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة، إلى جانب بندقية آلية وطبنجتين هيكليتين استخدمتا في تصوير المشهد.

اعتراف صناع محتوى في فيديو ضباط شرطة



بمواجهتهم، أقروا بتصوير الفيديو ونشره على الصفحة الشخصية لأحدهم بهدف زيادة المشاهدات، مؤكدين عدم نيتهم انتحال صفة أو الإساءة لأي جهة.

