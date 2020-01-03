من البحيرة.. الهجرة تبدأ المرحلة الثانية من مبادرة "مراكب النجاة"

كتب – أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن محافظة البحيرة ستكون هي المحطة التالية لمبادرة "مراكب النجاة" التي انطلقت مؤخرًا بداية من محافظة الفيوم.

وقال بيان لوزارة الهجرة، الجمعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المنتدى لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" من أجل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم التنسيق مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لتكون ثاني محطات المبادرة، مضيفة أنه سيتم عقد مؤتمر جماهيري بها في أحد المسارح الكبرى بالمحافظة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة للاستفادة من الميسّرات والرائدات الريفيات بالمحافظة، لدعم الحملة والمشاركة في توعية الأمهات بأهمية توعية أولادهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور المحافظ وجهاز التنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تستهدف طلبة المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية،وكذلك الأمهات بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من المنبع، مشيرة إلى البرامج الخاصة التي تقوم وزارة الهجرة بإعدادها بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" لأطفال المدارس في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بهدف تعزيز التوعية لديهم بمخاطر هذه الظاهرة.

وجدير بالذكر أنه تم التنسيق فيما بين وزارتي الهجرة والتضامن لعقد مائدة مستديرة عن المبادرة يناير الجاري بمشاركة الجمعيات العاملة في التأهيل والتدريب، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وتأهيل وتدريب للشباب، كما قد انطلقت المبادرة أولا بمحافظة الفيوم تحديدا قرية تطون بمركز أطسا، التي تعد من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، حيث تعرض أكثر من 160 شابا من القرية للغرق.