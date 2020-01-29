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محافظ الجيزة: ١% زيادة فى نسبة النجاح بالشهادة الاعدادية هذا العام

06:34 م الأربعاء 29 يناير 2020
محافظ الجيزة: ١% زيادة فى نسبة النجاح بالشهادة الاعدادية هذا العام

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية هذا العام بلغت ٨٢ر٧٢% بزيادة قدرها ١% عن العام الماضي.

وصرح المحافظ، بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية هذا العام بلغت 88,89% ومادة اللغة الأجنبية 83,89% ومادة الدراسات 93,13% ومادة الرياضيات 90,80% ومادة العلوم 88,20%.

كما بلغت نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي بالقسم المهنى 59,67%حيث تقدم 499 طالبا للإمتحانات حضر منهم 486 طالبا ونجح 290 طالبا.

وكان المحافظ قد اعتمد مساء أمس نتيجة إمتحانات الفصل الدراسى الأول بمرحلة التعليم الأساسى للشهادة "الإعدادية" لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث بلغ عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية ١٤٩٠١٦طالب وطالبة حضر منهم ١٤٨٠٠٣طالب وطالبة ، فيما بلغ عدد الطلاب الناجحين ٧٨١ر١٠٧ الف طالب وطالبة .

وحصلت إدارة الهرم على المركز الأول بنسبة ٩٧ر٨١%، وحصلت إدارة أكتوبر التعليمية على المركز الثاني بنسبة ٣٨ر٨١%، فيما حصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثالث بنسبة ٧٦ر٧٩%.

وبلغت نسبة نجاح إمتحانات الاعدادية للصم وضعاف السمع ٧٢ر٧٧% حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات ١٠٠% ، فيما بلغت نسبة النجاح بنتيجة الإعدادية للمكفوفين ٩٢ر٧٦%حيث كانت نسبة النجاح فى مادة الدراسات ١٠٠% ومادتي الرياضيات واللغة الأجنبية ١٥ر٩٦%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب إعلان النتيجة .

أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية

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