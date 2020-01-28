وزير الزراعة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الكينية لبحث سبل التعاون

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاستن موتوري رئيس الوطنية الكينية -مجلس الشعب الكيني-؛ لبحث تكثيف وتعزيز سبل التعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به بين البلدين.

وفي بداية اللقاء رحب القصير، بالوفد الكيني قائلا إن مصر حكومةً وشعبًا تدعم كينيا والحكومة الكينية، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز وتكثيف سبل التعاون والعلاقات مع دول القارة السمراء.

وناقش الجانبان تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، والخاصة بإنشاء مزارع نموذجية مشتركة لإنتاج الذرة الصفراء والأرز والفول الصويا، فضلاً عن زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني بين البلدين.

واتفق الجانبان على أن تشمل سبل التعاون أيضا مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري، ومساهمة مصر في تطوير المجازر بدولة كينيا، فضلاً عن الاستفادة من الأمصال واللقاحات البيطرية التي تنتجها مصر في دعم مجال الطب البيطري بكينيا، كذلك التعاون في تبادل الحيوانات البرية وخاصةً السلالات النادرة لضمها لحديقة الحيوان بالجيزة.

وبحث الجانبان، أيضا سبل التعاون في مجال التدريب، وذلك من خلال المركز الدولي المصري للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية، بحيث يتم اكساب المتدربين الكينيين الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في المجالات المرتبطة بالزراعة، وخاصة الري الحديث والمطور، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات البحثية لدى مركز البحوث الزراعية في نقل الخبرة ونتائج الأبحاث للتطبيق بكينيا.

ومن جهته تقدم رئيس الجمعية الوطنية الكينية بالشكر للحكومة المصرية لحرصها على تكثيف التعاون مع دول القارة الأفريقية، وخاصة في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الافريقي، حيث شهدت هذه الفترة إنجازات ملموسة وغير مسبوقة.

وقال إن مصر بالنسبة للقارة الأفريقية من الدول الرائدة، ودولته تتطلع للتعاون معها في كل المجالات لاسيما المجال الزراعي.

حضر اللقاء، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ماهر المغربي مدير مشروع المزارع الأفريقية المشتركة بالعلاقات الزراعية الخارجية.