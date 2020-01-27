"التضامن": إنقاذ مريضة نفسية بلا مأوى وإيداعها مستشفى العباسية

كتب- محمد سامي:

وجهّت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع لفحص البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، حول فتاة ثلاثينية مريضة نفسية بلا مأوى، تؤذي المارة وتروعهم بالصراخ في الساعات المتأخرة من الليل، وتفترش الرصيف خلف فرع عمر أفندي بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، إن الفريق توجه لمكان وجود الفتاة، وأجرى دراسة حالة لها وتبين إنها "جميلة أ." من مواليد محافظة الدقهلية، 39 سنة، ولا يوجد معها أي أوراق تثبت شخصيتها، وكانت تعمل في إحدى المحال التجارية وهي متواجدة بهذا المكان منذ عام ونصف، وتبين للفريق بعد دراسة حالتها والفحص النفسي أنها تعاني من اضطرابات نفسية شديدة.

وأضاف البيان، أن الفريق نسّق مع قسم شرطة العجوزة، ومسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لإخطار مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لاستقبال الفتاة، لتتلقى الرعاية الطبية، ونقلت بسيارة إسعاف، وخضعت لفحص طبي ونفسي شامل وحجزت بالمستشفى، حيث يتابع الفريق تحسن حالة الفتاة وخضوعها للعلاج النفسي والطبي المكثف وتماثلها للشفاء، تمهيدًا لاستقبالها في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى، على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.​