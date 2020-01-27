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عبدالقادر شعيب: الصحف المصرية تواجه أزمة ثلاثية

07:01 م الإثنين 27 يناير 2020
عبدالقادر شعيب: الصحف المصرية تواجه أزمة ثلاثية

الكاتب الصحفي عبدالقادر شعيب

كتب- أسامة علي:

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شعيب، إن الصحف القومية تشهد تراجعًا كبيرًا في التوزيع والتأثير، مقارنة بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل والمواقع الإخبارية الإلكترونية.

جاء ذلك على هامش ندوة مناقشة تقرير الحالة المصرية 2019، بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي نظمتها مؤسسة أخبار اليوم، بحضور الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي.

وأضاف شعيب، أن جميع الصحف المصرية بأنواعها قومية وحزبية ومستقلة "خاصة"، تواجه أزمة ثلاثية، موضحًا أن الجرائد الحكومية قد تكون الأكثر تعبيرًا وتأثيرًا بهذه الأزمة.

وأوضح شعيب، أن هناك افتقاد كبير لمعايير المهنية فيما يتم نشره، مضيفًا أن الأخبار المغلوطة أصبحت أكثر انتشارًا من الصحيحة، إضافة إلى نشر بعض الصور والكاريكاتير، بشكل غير صحيح.

وفيما يخص الأزمة المالية، قال إن الصحف القومية تعاني من أزمات مالية وعجز يصل إلى مليار جنيه، وتتزايد شهريًا، كما أن الصحف الخاصة يتم إغلاقها ويتم تسريح العاملين فيها.

ولفت إلى أنه يمكن تجاوز كل هذه الأزمات، من خلال تغيير سياسة الكتابة الصحفية، والاعتماد على التحليل وليس الخبر، إلى جانب السماح بمزيد من الرأي الآخر والإبداع.​

عبدالقادر شعيب الصحف المصرية المواقع الإخبارية

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