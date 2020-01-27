بالرقم القومي.. البحوث الإسلامية يعلن نتيجة اختبارات الابتعاث للخارج في رمضان

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية موعد ومقر الاختبارات الشفويّة، المقرر عقدها للمتقدمين للابتعاث في شهر رمضان 2020 م.

وأكد مجمع البحوث، أن الاختبارات تعقد الوعاظ المتقدمين، يوم السبت الأول من فبراير المقبل، بداية من الثامنة صباحًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر .

وكانت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أعلنت في وقت سابق عن فتح باب قبول طلبات الراغبين في التقدم لبعثات شهر رمضان المعظّم، للعام 1441هـ/2020م.

وأتاح مجمع البحوث الإسلامية، للوعاظ التعرف على نتيجة الاختبارات التحريرية، عن طريق إدخال الرقم القومي، على الرابط التالي:

http://www.azhar.eg/query?fid=62