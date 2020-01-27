بحضور وزير الرياضة.. منتخب اليد يصل من تونس بعد تتويجه ببطولة أفريقيا

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعثة منتخب مصر لكرة اليد، عائدة من تونس بعد تتويجها بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 واستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد، في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، فور وصولها من تونس على رحلة مصر للطيران، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة ومطار القاهرة الدولي.

شكلت سلطات المطار فريقا من العلاقات العامة قام باستقبال البعثة، وإنهاء إجراءات وصولها باستراحة كبار الزوار بالمبنى، وأكد أعضاء البعثة أن الحصول على كأس أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو هدية كبيرة للشعب المصري، وإنجاز جاء بعد تدريب متواصل ومباريات مع منتخبات قوية، وأن البطولة لم تكن سهلة بالمرة.

توج منتخب مصر لكرة اليد، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو، وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة بالبطولة، والتي تقدر بـ 25 ألف يورو، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو، وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الأفريقية، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.​