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الإفتاء: الزواج من فتاة مجهولة النسب جائز بشرط

01:59 م الإثنين 27 يناير 2020
الإفتاء: الزواج من فتاة مجهولة النسب جائز بشرط

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من الزواج بالفتاة مجهولة النسب، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.

وأوضحت في فتوى لها الاثنين، أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.

دار الإفتاء المصرية فتاة مجهولة النسب زواج

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