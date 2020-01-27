خوفًا من "كورونا".. غرفة السياحة تكشف حقيقة وقف الرحلات السياحية الصينية

كتب- يوسف عفيفي:

نفى حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، حول قرار الغرفة بوقف الرحلات السياحية الصينية إلى المطارات والمدن المصرية، كإجراء احترازي لتفادي دخول فيروس كورونا إلى البلاد وإلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية، لأجل غير مسمى.

وبحسب بيان اليوم، أكد الشاعر، أن هذا البيان المنسوب إلى الغرفة غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن ما حدث هو قرار الحكومة الصينية بوقف سفر المجموعات من المواطنين الصينيين إلى الخارج ضمن إجراءات احترازية عديدة اتخذتها الحكومة الصينية لمواجهة خطر انتشار الفيروس ومحاصرته.

وأوضح أن أي قرارات تخص حركة السياحة الصينية للخارج من إلغاءات لحجوزات أو غير ذلك، تعود للشركات الصينية، وتنفيذًا لتعليمات حكومتها في هذا الشأن.

وأعرب عن أمله في أن تنجح الجهود الدولية الحثيثة في مواجهة انتشار الفيروس، ومحاصرته منعًا لتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي وحركة السياحة الدولية.

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