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​عبدالعال: وجود موظف منحرف لا يعني أن مصلحته منحرفة بالكامل

10:17 م الأحد 26 يناير 2020
​عبدالعال: وجود موظف منحرف لا يعني أن مصلحته منحرفة بالكامل

الدكتور علي عبدالعال

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، على واقعة القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا بالرشوة، قائلًا: :"وجود موظف منحرف لا يعني أن المصلحة بالكامل منحرفة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، على هامش مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال عبدالعال: "الجريمة وجدت بوجود البشرية ولن تختفي"، مشددًا على ضرورة التعامل مع أي أوجه للفساد واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهتها.

ودعا عبدالعال، إلى ضرورة تحفيز الموظفين في هذه القطاعات، وأن تكون هناك مكافآت على النشاط، حرصًا على مواجهة محاولات التأثير عليهم في قبول الرشوة.

علي عبدالعال مجلس النواب مصلحة الضرائب

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