رسالة طمأنة للمواطنين.. وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة (صور)



كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، مساء السبت، الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص بالصين وبعض الدول الأخرى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدةً بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أن الوزيرة أشارت إلى أن خطة التأمين الطبي تشمل محاور عدة منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم في السابع من يناير الجاري لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى.

وأشارت الوزيرة إلى تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

وشددت وزيرة الصحة على مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، مؤكدةً أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرةً.

وأشارت إلى أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد ومضاعفة أعدادلها القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، مشيرةً إلى قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

ولفتت الوزيرة إلى أنه في حالة وجود حالة مشتبهة على أي وسيلة نقل، يتم التعامل مع نفايات وسيلة النقل على أنها نفايات خطرة، بالإضافة إلى رش وسيلة النقل، وذلك تحت إشراف الحجر الصحي.

وقالت وزيرة الصحة إن "قطاع الطب الوقائي في مصر من أفضل قطاعات الطب الوقائي بالعالم، لأنه يعمل وفقا للمعايير العالمية"، مؤكدةً أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة حتى الآن، وموجهةً بمتابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.

يذكر أن اللواء طارق شاش نائب مدير أمن المطار كان في استقبال وزيرة الصحة فور وصولها لمطار القاهرة الدولي.