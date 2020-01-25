هل تأثرت مصر بزلزال تركيا وإسرائيل؟.. "البحوث الفلكية" يجيب

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عدم تأثر مصر بالهزة الأرضية التي وقعت أمس في تركيا وإسرائيل، قائلا: "مصر آمنة تماما من الزلزال ومفيهاش حاجة خالص تستدعي القلق".

وقال بدوي لمصراوي، اليوم السبت، إن الزلزال الذي وقع أمس الجمعة وصل تأثيره إلى وسط وجنوب الأردن فقط وتأثرت به تركيا وسوريا، موضحا أن ديار بكر الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن قوة الزلزال وصلت لـ 6.8 درجات.

ودعا المواطنين إلى تحري الدقة فيما يعلن من وقوع زلازل، وتوخي الحذر من الشائعات التي تطلق بخصوص الزلازل عبر وسائل "السوشيال ميديا" داعيا إلى التريث والهدوء كون الزلازل أمن قومي يهدد الدولة المصرية، مؤكدا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية هو الجهة الوحيدة المنوطة في مصر الإعلان عن الزلازل.

وكان مركز رصد الزلازل، أعلن أمس الجمعة، وقوع هزة أرضية تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، ضربت شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وأضاف المركز، أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، ووصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.​