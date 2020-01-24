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رئيس هيئة الكتاب يلقي كلمة وزير الثقافة لتدشين مشروع "رؤية"

06:20 م الجمعة 24 يناير 2020
رئيس هيئة الكتاب يلقي كلمة وزير الثقافة لتدشين مشروع "رؤية"

الدكتور هيثم الحاج علي

كتب- محمد عاطف:

ألقى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نيابة عنها، في حفل تدشين مشروع سلسلة "رؤية".

وقال الحاج علي: "يأتي هذا التعاون لإطلاق مشروع رؤية، في إطار أوسع للتعاون بين الوزارات المختلفة، ويأتي هذا المشروع باعتباره أحد ثمار هذا التعاون".

وأضاف: "نشكر جميع الوزارات المتعاونة لإتمام هذا المشروع على أكمل وجه، وعلى رأسها وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، ونتمنى استكمال هذه القمة العام المقبل في نفس المكان من معرض الكتاب".

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.

هيثم الحاج علي هيئة الكتاب مشروع رؤية

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