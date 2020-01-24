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المتحدث العسكري ينشر أغنية "سلام وتحية" للشرطة في عيدها

05:07 م الجمعة 24 يناير 2020
المتحدث العسكري ينشر أغنية "سلام وتحية" للشرطة في عيدها

المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أغنية جديدة إهداء من الجيش المصري إلى الشرطة المصرية في عيدها.

وكتب المتحدث العسكري: "أغنية سلام وتحية إهداء من الجيش المصري إلى الشرطة المصرية".

تامر الرفاعي أغنية سلام وتحية الجيش المصري الشرطة المصري وزارة الداخلية

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