المتحدث العسكري ينشر أغنية "سلام وتحية" للشرطة في عيدها

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أغنية جديدة إهداء من الجيش المصري إلى الشرطة المصرية في عيدها.

وكتب المتحدث العسكري: "أغنية سلام وتحية إهداء من الجيش المصري إلى الشرطة المصرية".