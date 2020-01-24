الإسكان تكشف موعد تسليم 552 وحدة بـ"دار مصر" في القاهرة الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم 2 فبراير المقبل وحتى 12 أبريل المقبل في تسليم 552 وحدة سكنية (23 عمارة)، بمنطقة الأندلس الـ70عمارة، من وحدات المرحلة الأولى "كود 123"، والوحدات المتبقية بالدورين الأرضي والأخير بالمرحلتين الأولى والثانية "كود 423"، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمرحلة الأولى، للفائزين بها.

وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة - في ببان الوزارة اليوم - "سيتم تسليم العمارات أرقام: (19 - 26 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 3 - 4 - 5 - 6 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52)، موضحا أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.​