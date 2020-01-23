وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق مكافحة الإدمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد سامي:

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، جناح الصندوق داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

وحرصت القباج، على الاطلاع على كافة الأنشطة والمبادرات التي يتم تنفيذها داخل جناح الصندوق

طوال أيام المعرض ومنها مبادرة "اسمع مني" لبث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات لرواد المعرض من الشباب منها "اسمع مني.. المخدرات مش هتزود تركيزك.. ولا هتنسيك همومك.. المخدرات مش صاحبك اللي هيخاف عليك.. المخدرات مش هتقويك.. فكر في اللي أملهم فيك.. اسمع مني المخدرات مش هتخليك راجل"، وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.

كما سيتم عرض "أنت البطل"، والذي سبق وأصدره صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح، وتوظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال المرافقين لأسرهم من رواد المعرض لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تنظيم ندوات كبرى للجمهور العام من رواد المعرض للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات وأضرار المواد المخدرة الأكثر انتشارًا وخاصة المستحدثه منها، ودور الأسرة في توفير الحماية الأولية من الإدمان وكذلك دور الأسرة في الاكتشاف المبكر للإدمان، وكيفية التواصل مع الصندوق في مجال الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023"، وفريق من متطوعي الصندوق لتنفيذ مبادرات توعوية بأشكال متنوعة.

وأضاف عثمان، أنه سيتم إعداد ورش عمل للأطفال المرافقين لأسرهم من رواد المعرض داخل جناح الصندوق تهدف بشكل غير مباشر لبناء ثقافة رافضة للتدخين والمخدرات لدى هؤلاء الأطفال بجانب توجيه دعوه إلى التطوع لرواد المعرض من الشباب واختيار أفضل الكوادر الشبابية للإنضمام لوحدات التطوع بالصندوق خاصة وأن الصندوق لديه حاليًا ما يقرب من 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.