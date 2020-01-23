محافظ الجيزة: توفير دوران بديل لكوبري أبو طالب بنزلة السمان خلال شهر

كتب- محمد نصار:

أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد، أنه استجابة لمطالب المواطنين سيتم توفير دوران بديل "يوترن" لكوبري أبو طالب (أبو الهول) بنزلة السمان في اتجاه محطة مشعل؛ للتخفيف على المواطنين، وذلك في غضون شهر على الأكثر.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء المحافظ الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والطالبية والهرم، بحضور النواب إبراهيم حمودة وعصام إدريس ومحمد علي وأحمد سميح وحمدي السيسي وإيهاب غطاطي.

وكلف راشد نائب المحافظ والسكرتير المساعد بضرورة المتابعة اليومية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن الجنوب؛ لسرعة إنجاز معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن؛ للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة قرى طموه ومنيل شيحة والنزلة والزاوية وأم خنان والشيخ عتمان بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية.

كما وجه راشد بمتابعة تقرير اللجنة الهندسية النهائي الذي يفيد السلامة الإنشائية للعبارة بالكامل بمدينة الحوامدية؛ للتأكد من صلاحيتها للسير في إجراءات تشغيلها لحاجة المواطنين الملحة لها.

وأكد المحافظ على شركة (تاون جاز) الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من مشروع الغاز الطبيعي بشوارع (الشورى وبكر الشمس ومدخل عزبتي الشمس وبورسعيد) بمركز ومدينة البدرشين للبدء في أعمال الرصف للنهوض بها لكونها مدرجة في خطة الرصف العام الحالي، مشددا على شركات المرافق ضرورة الالتزام بالجدول الزمني أثناء تنفيذ المشاريع طبقا للخطط الموضوعة بالتنسيق مع المحافظة لما لذلك من أهمية في المساهمة بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كافة المجالات.

كما وجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الانتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بمدرسة مبروك غطاطي التجربيبة للبدء في إنشاءها لما لها من أهمية لخدمة أهالي المنطقة والمساهمة في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، موجها أيضا هيئة النظافة بضرورة النهوض بمستوى النظافة بنزلة السمان.

من جانب آخر، أكد المحافظ على دراسة موقف الأرض المخصصة لمدرسة الريعة وشبرامنت الثانونية بأبو النمرس لأهمية تلك المدارس في النهوض بالعملية التعليمية، إضافة إلى إدراج الأرض المخصصة لإنشاء مركز شباب أبو مسلم ضمن الأعمال الجاري تنفيذها لسرعة البدء في إنشاء المركز كمتنفس رياضي للشباب ولخدمة أبناء وأهالي القرية.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أنه تم رفع حوالي 200 ألف طن مخلفات "رتش" من أسفل المحاور والكباري والطرق الرئسية تراكمت على مدار سنوات وكانت تعكس مظهراً غير حضاري بالعديد من الطرق والمحاور، كما تم زراعة البعض منها بالمسطحات الخضراء ودعمها بالأشجار الجمالية.

وأكد راشد على مديرية الطرق بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الرصف بشارعي عثمان محرم وعثمان أحمد عثمان فور انتهاء أعمال الصرف مباشر ودراسة مدى إمكانية البدء في الأماكن التي انتهت الأعمال بها لكي يلمس المواطنون بدء أعمال التطوير بتلك الشوارع.

شارك في الاجتماع، الذي ترأسه المحافظ، هند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، وعلاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وتامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء الأحياء والمراكز ومدير المديريات الخدمية.