مقترح برلماني يطالب بمنع استيراد وتجميع سيارات دون مواصفات أمان

كتب- أحمد علي:



تقدم النائب محمد فؤاد، باقتراح برغبة مقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مواصفات الأمان في السيارات المستوردة والمحلية، في إطار ارتفاع نسبة الحوادث في مصر مؤخرًا، بسبب انتشار السيارات المستورد ومحلية الصنع في سوق السيارات المصري والتي تفتقد لعوامل ومواصفات الأمان الأساسية، حيث أصبح وكلاء وتجار السيارات يتسابقون على استيراد سيارات ذات مواصفات وكماليات تتسم بالرفاهية.

وأضاف فؤاد، في اقتراحه، أنه في الوقت الذي يتم البحث عن كماليات الرفاهية يوجد تجاهل تام لعوامل السلامة والأمان، فأصبحت هذه السيارات تزهق أرواح المواطنين وتمثل عامل خطورة على حياتهم، وسط معاناة العديد من الأسر المصرية التي عانت من فقدان ذويهم في حوادث السير.

وأكد فؤاد، أنه علاوة على ما سبق أصبحت سمعة المنتج المصري المجمع محليًا لم يلقى قبولًا لدى العديد من الدول نتيجة انعدام مواصفات الأمان الأساسية بها، مُطالبًا بصدور قرار من هيئة المواصفات والجودة بمنع دخول سيارات مستوردة وعدم تصنيع سيارات محلية بدون المواصفات المتمثلة في وجود نظام منع انغلاق الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني وهما الحد الأدنى لمعايير الأمان في السيارة.