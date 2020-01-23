أكثر الكلمات إنتشاراً

معرض الكتاب 25 يناير الطقس مونديال قطر مؤتمر برلين سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مقترح برلماني يطالب بمنع استيراد وتجميع سيارات دون مواصفات أمان

12:43 م الخميس 23 يناير 2020
مقترح برلماني يطالب بمنع استيراد وتجميع سيارات دون مواصفات أمان

النائب محمد أحمد فؤاد

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد فؤاد، باقتراح برغبة مقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مواصفات الأمان في السيارات المستوردة والمحلية، في إطار ارتفاع نسبة الحوادث في مصر مؤخرًا، بسبب انتشار السيارات المستورد ومحلية الصنع في سوق السيارات المصري والتي تفتقد لعوامل ومواصفات الأمان الأساسية، حيث أصبح وكلاء وتجار السيارات يتسابقون على استيراد سيارات ذات مواصفات وكماليات تتسم بالرفاهية.

وأضاف فؤاد، في اقتراحه، أنه في الوقت الذي يتم البحث عن كماليات الرفاهية يوجد تجاهل تام لعوامل السلامة والأمان، فأصبحت هذه السيارات تزهق أرواح المواطنين وتمثل عامل خطورة على حياتهم، وسط معاناة العديد من الأسر المصرية التي عانت من فقدان ذويهم في حوادث السير.

وأكد فؤاد، أنه علاوة على ما سبق أصبحت سمعة المنتج المصري المجمع محليًا لم يلقى قبولًا لدى العديد من الدول نتيجة انعدام مواصفات الأمان الأساسية بها، مُطالبًا بصدور قرار من هيئة المواصفات والجودة بمنع دخول سيارات مستوردة وعدم تصنيع سيارات محلية بدون المواصفات المتمثلة في وجود نظام منع انغلاق الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني وهما الحد الأدنى لمعايير الأمان في السيارة.

محمد فؤاد سيارات مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة

الخبر التالى:

​الطبيب المعالج لخالد النبوي يؤكد خروجه من المستشفى: حالته مستقرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة