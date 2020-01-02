السفير العرابي: مصر لن تصمت أمام الأطماع التركية في ليبيا

القاهرة- (أ ش أ):



قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قادرة على مواجهة العدوان التركي على الدولة الليبية، وأن تركيا لن تنجح في تحقيق أهدافها و أطماعها في ليبيا تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على إدراك العالم أجمع أن ليبيا هي أمن قومي مصري وخط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأوضح السفير العرابي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- تعقيبا على تشريع البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا - أن مصر سيكون لها موقف حازم تماما وسترد بكل كفاءة ، ولن تصمت أمام التحركات التركية في ليبيا وستضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

وأعتبر العرابي، أن موافقة البرلمان التركي على العدوان أو احتلال ليبيا يهدف إلى تصعيد الموقف وسيزيد الأمور تعقيدا ويدخل الدولة التركية في مأزق سياسي وعسكري في مواجهة الموقف الدولي والاقليمي.

وأضاف أن أنقرة لا تملك الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية لتحقيق ما تريده من أهداف باحتلالها لليبيا، مستنكرا البلطجة العسكرية والسياسية التي تمارسها تركيا في العالم.

ونوه إلى أن تركيا أرسلت بالفعل إلى الأراضي الليبية حوالي أربع مجموعات عسكرية حتى الان على متن طيران تجاري وسط ركاب عاديين، بالإضافة إلى مجموعات إرهابية وصلت إلى مطار معيتيقة بطرابلس قادمة من مطار ازمير.

وتابع بالقول، إن المجتمع الدولي عليه كبح جماح هذه الدولة المارقة "تركيا" الراعية للإرهاب، وعلى العالم العربي وضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذا الخطر التركي، كما أنه على الدول الإفريقية مساندة الموقف المصري في مساعيه السياسية والدبلوماسية.

وتوقع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية على نطاق واسع حتى يتم وضع تركيا في حجمها الحقيقي.

وكان البرلمان التركي وافق، في جلسة طارئة مساء اليوم الخميس، على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.