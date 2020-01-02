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مدبولي يكلف وزيرة التضامن بالقيام بأعمال رئيس "التأمين الاجتماعي"

07:03 م الخميس 02 يناير 2020
مدبولي يكلف وزيرة التضامن بالقيام بأعمال رئيس "التأمين الاجتماعي"

الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتكليف وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لحين تعيين رئيس جديد لها.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أن يستمر مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الحالي في القيام بمهامه لحين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التأمين الاجتماعي نيفين القباج

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