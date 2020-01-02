"قومي للمرأة" يشيد بإطلاق مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

كتبت - نور العمروسي:

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير الحالي، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اليوم الخميس- عن تقديرها للمبادرة الرئاسية واهتمام الرئيس الشخصي بالمرأة المصرية بشكل عام وبصحتها بشكل خاص، وإطلاق العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة المصرية في مختلف المحافظات بداية من حملة 100 مليون صحة إلى جانب المبادرة التي أطلقها خلال العام الماضي لدعم صحة المرأة المصرية وفحص السيدات والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وصولا إلى مبادرة "صحة السيدات الحوامل" التي سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر .

وأكدت أن ذلك يرجع إلى إيمان الرئيس السيسي بأن صحة المرأة هي من صحة الأسرة ومن صحة مصر، مشيرة إلى أهمية المبادرة والاهتمام بصحة وسلامة المرأة الحامل وجنينها، وتوفير العلاج والكشف اللازم لهما.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس سيعمل من خلال لجنة الصحة والسكان بالمجلس بقيادة الدكتورة أحلام حنفي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان للتوعية بالمبادرة ورسائلها من خلال القوافل الطبية والتثقيفية المختلفة، ومن خلال حملات طرق الأبواب، للوصول بالحملة إلى أكبر عدد من السيدات في مختلف المحافظات.