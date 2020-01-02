أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

الكهرباء: 24 ألفًا و300 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

12:52 م الخميس 02 يناير 2020
الكهرباء: 24 ألفًا و300 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

الكهرباء

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الخميس، يبلغ 24 ألفا و300 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و265 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعّلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

هذا المحتوى من

الكهرباء وزارة الكهرباء خدمات الكهرباء

الخبر التالى:

الصحة: تسجيل 460 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:المصرية للاتصالات ترفع سعر باقة التليفون الأرضي الأساسية