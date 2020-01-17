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عودة وزيري الخارجية والري بعد المشاركة في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة

07:33 ص الجمعة 17 يناير 2020
عودة وزيري الخارجية والري بعد المشاركة في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

عاد إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم – الجمعة- وزيرا الخارجية سامح شكري والري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي بعد زيارة لواشنطن شاركا خلالها في مفاوضات سد النهضة التي عقدت في العاصمة الأمريكية بحضور وزيري الخارجية والري في السودان وأثيوبيا وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي .

وقد صدر بيان مشترك عقب الاجتماعات والتي استغرقت 3 أيام أكد فيه وزراء دول حوض النيل الثلاث التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ، وأن يتم عقد اجتماع أخير في واشنطن أواخر شهر يناير الجاري لإجراء مشاورات فنية وقانونية مرتبطة بوضع الصيغ الكاملة للاتفاق .

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وزير الخارجية سد النهضة محمد عبد العاطي اجتماعات واشنطن أثيوبيا

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