مجلس إدارة "التحرير" يُعلن تصفية الجريدة.. و"الأعلى للإعلام" يعقب

كتب- مصطفى علي:

أصدرت إدارة شركة التحرير للطباعة والتوزيع، المملوكة لرجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، اليوم الخميس، قرارًا بتصفية الجريدة.

وأكدت الإدارة أن اتخاذها قرارًا بالتصفية، جاء وفقًا لقرار جمعيتها العمومية العادية التي انعقدت الشهر الماضي.

بدوره، قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لم يُخطر حتى الآن بقرار تصفية شركة التحرير للطباعة والصحافة، والتي يمتلكها رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، ويصدر بموجب ترخيص حاصلة عليه، جريدة التحرير.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أنه وفقًا للقانون تخطر الشركة المجلس بعد الانتهاء من قرار التصفية والإجراءات، وبعد ذلك يتسنَ للمجلس التأكد من صحة وقانونية هذه الإجراءات، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.

وكان صحفيون بجريدة التحرير دخلوا في اعتصام مفتوح داخل النقابة، اعتراضًا على ما وصفوه بـ"تعنت الإدارة ضدهم" وتخفيض مرتباتهم مع زيادة عدد ساعات العمل.

محضر اجتماع شركة التحرير في شهر ديسمبر الماضي