امتدت لإيطاليا.. "الثقافة" تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية

محافظ القاهرة: 164 ألفًا يؤدون امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية

كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن الاحتفالات بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية امتدت إلى خارج الوطن تأكيدًا لريادة مصر الحضارية والتي كانت أول دولة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا تؤسس دارًا للأوبرا.

وأشارت عبدالدايم، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الأوبرا المصرية ظلت المنارة الثقافية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط طوال ما يزيد عن قرن من الزمان حتى احتراقها عام 1971.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن أرض الوطن كانت وستبقى ملتقى للتفاعل بين دول العالم ومركزًا للفكر والثقافة.



وكانت الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحت إشراف الدكتورة هبة يوسف بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، نظمت احتفالية فنية ضخمة حضرها السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، والسفيرة إيناس مكاوي، رئيس بعثة الجامعة العربية بروما ونخبة من الدبلوماسيين العرب والأفارقة والشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي.

وتضمنت الاحتفالية فيلمًا وثائقيًا عن فن الأوبرا في مصر منذ افتتاح الأوبرا الخديوية تلاه مختارات غنائية من أشهر الأوبرا الكلاسيكية العالمية أداها مجموعة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة وهم (إيمان مصطفى - منى رفلة - ليلى إبراهيم - عمرو أحمد - عادل صبري).