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"الري": إزالة 32 حالة تعد على نهر النيل في 5 محافظات اليوم

10:04 م الأربعاء 15 يناير 2020
"الري": إزالة 32 حالة تعد على نهر النيل في 5 محافظات اليوم

إزالة تعديات على النيل

كتب - أحمد مسعد:
نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حملة اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات الغربية، كفر الشيخ، بني سويف، أسيوط، وأسوان.

أسفرت الحملة عن إزالة 32 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على النهر منذ بدء الحملة 50716
حالة تعد.

تستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض، من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
وأكدت وزارة الري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

تعديات نهر النيل وزارة الري

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