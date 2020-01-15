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الجمعة.. ضعف المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

04:06 م الأربعاء 15 يناير 2020
الجمعة.. ضعف المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

ضعف المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه عن منطقة ( جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم )، لمدة 8 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020، لأعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.

ضعف المياه مياه الشرب الجيزة

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