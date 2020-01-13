وزيرة التعاون الدولي: نهدف لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن رؤية الوزارة تهدف لتدعيم الشراكة مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030.

وأضافت المشاط -في تغريدة عبر موقع التدوين "تويتر"- أن رؤيتها تهدف إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية ⁧مصر⁩ العربية مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التعاون الدولي؛ والذي تضمن أن تضطلع الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح ضوابط ومعايير الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومنظمات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.