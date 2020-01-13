1000 جنيه للمتر للسكني.. ننشر أسعار التصالح في المرج بأسماء الشوارع

كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في حي المرج على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا ومنها (ميدان المرج الجديدة - ميدان الصحة - عزبة النخل - الترعة السلطوحية - عبدالله الرفاعي - المرج الشرقي - المرج الغربي - عبدالرحيم شحاتة - الرئيس محمد نجيب - الشهيد - عين شمس - محور المرج - أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و800 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25مترًا ومنها (الصرف الصحي - البترول المرج الشرقية - البترول المرج الغربية - الشيخ منصور - المرج الغربية - ترعة الجبل - بطيء الدائري - أبوصير - ترعة إسكندر - الجمعية الاستهلاكية - وسط البلد - المركز الاجتماعي - كفر أبوصير - الشرطة - مدرسة حافظ إبراهيم - ترعة برلانت - ترعة عنان - عودة سلامة أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 800 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و600 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار ومنها (الشوارع الفرعية عرض من 6 إلى 8 أمتار - الشوارع الفرعية عرض أقل من 6 أمتار)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و600 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.