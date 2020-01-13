الإمام الأكبر: الأزهر لن يتردد في تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة الصحية

كتب- محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إنَّ الأزهر لن يتردد في تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى بجميع المحافظات، والارتقاء بمستوى شباب الأطباء، مطالبًا بأن يكون لمستشفيات وأطباء الأزهر نصيب من خطط التطوير التي تشهدها الوزارة.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر، خلال استقباله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الاثنين، بمقر المشيخة بالدراسة، بما يراه من فكر جديد للوزارة، مؤكدا أن الإدارة المحترفة للقطاع الصحي، والقطاعات الخدمية الأخرى، هي الحل للارتقاء بالقطاعات الخدمية التي تمس حياة أغلب المواطنين.

من جهتها، وجهت وزيرة الصحة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير للوزارة والمبادرات التي تقوم بها، مؤكدة أنَّ الأولوية في المرحلة القادمة لتعليم وتدريب الأطباء في كبريات الجامعات العالمية وتطوير برامج الزمالة، لتخريج كوادر طبية عالية الكفاءة، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل.

وقالت، إن وزارة الصحة نجحت بالتعاون مع الأزهر ممثلا في بيت الزكاة، في علاج أكثر من 350 ألف حالة حرجة خلال عام ونصف، شملت إجراء العديد من العمليات الكبرى كالقلب المفتوح وزراعة الكبد وغيرها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على المتابعة الدورية لتلك الحالات، للتأكد من تعافيها التام.