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تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية لثانية ثانوي بعد مرور أكثر من ساعة

10:44 ص الإثنين 13 يناير 2020
تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية لثانية ثانوي بعد مرور أكثر من ساعة

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

نشر أحد جروبات التعليمية عدة صور لإجابات بعض أسئلة امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بعد مرور أكثر من ساعة من وقت الامتحان.

وتداول صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا من امتحان اللغة الانجليزية للصف الثاني الثانوي، بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان. ولم تصدر الوزارة أي بيان بشأن الواقعة حتى الآن.

ويؤدي 587 ألف و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي، غدًا الإثنين، امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الصباحية، في الساعة التاسعة صباحا.

تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا، بجميع المدارس عدا المدارس الخاصة غير المجهزة بشبكات الإنترنت.

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امتحان اللغة الانجليزية الصف الثاني الثانوي فيسبوك

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