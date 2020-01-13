وفد كنسي فرنسي يصل إلى مطار القاهرة لزيارة المعالم السياحية

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأحد، وفد كنسي فرنسي رفيع المستوى، لزيارة المعالم الأثرية والمدن السياحية في مصر.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه كان في استقبال الوفد الفرنسي، أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، ونسرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.

وحرص مسئولو تنشيط السياحة على استقبال الوفد، والترحيب به داخل صالات المطار، وتوزيع هدايا رمزية والتقاط صور تذكارية لهم داخل المطار.

ونظم البابا تواضروس نهاية العام الماضي، زيارة رعوية للمرة الأولى لفرنسا، ودشن خلال الزيارة عددًا من الكنائس، والتقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.