​عبدالعال للنواب عن الوضع في ليبيا: أنتم في أيدي قيادة سياسة أمينة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة للشعب المصري حول تطورات الأوضاع فيما يخص الوضع في ليبيا، انطلاقًا من حضوره اجتماع مجلس الأمن الوطني الأخير، قائلًا: "اطمأنكم تمامًا ليس هناك قلق على الإطلاق.. هناك متابعة للموقف بدقة سواء في تطوراته أو ما يتم اتخاذه من تطورات بالجبهة الغربية وبالأخص الشقيقة ليبيا".

وأضاف عبدالعال موجهًا حديثه لنواب البرلمان: "التقدير للموقف مُطمئن بنسبة 100%، ونتمنى أن تنتهي الأزمة، ويعود الجميع للعقل والرشد، وجبهتنا الداخلية متماسكة وقوية".

وتابع: "وما عليكم إلا التواصل مع الجميع لتشرحوا الموقف تمامًا من كل جوانبه، فأرجو أن تعطوا رسالة تطمأنينة لكل أبناء الشعب المصري".

واختتم: "أنتم في أيدي أمينة، أنتم في يد قيادة سياسية أمينة على هذه الدولة، وهناك قوات مسلحة تشكل الدرع والسيف لهذا الوطن ولديها جاهزية تمامًا تسليحًا وتدريبًا، لأي خطورة أو استشعار لأي خطورة، قد تمس الأمن القومي المصري".​