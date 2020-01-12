"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة لقرى ومدن جنوب سيناء

كتب - محمود مصطفى:

وجّه مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، قافلة توعوية شاملة إلى محافظة قرى ومدن جنوب سيناء، ضمن خطة المجمع الدعوية للعام الجديد، ضمن اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالتوعية المجتمعية الشاملة.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القوافل التي يطلقها المجمع تستهدف التوعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

أضاف عيّاد في بيان له الأحد، أن القوافل تستهدف أيضًا تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيداً عن الفكر المتطرف وجماعات العنف، مشيراً إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

أشار عيّاد إلى أن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط وإنما يشتمل برنامجها على تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.