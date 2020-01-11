اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدمة مناطق بالمحافظة وهى "شارع الحجاز ومتفرعاته –ميدان المحكمة ومتفرعاته - ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدأ من شارع أبو بكر الصديق حتى شارع عبد العزيز فهمى – شارع عبد العزيز فهمى ومتفرعاته – منطقة هليوبوليس.

وذكرت الشركة في بيان، أن قطع المياه لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، وحتى الخامسة فجر نفس اليوم نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 مللى، وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .