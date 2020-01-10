وزير الأوقاف: الوعي بالوطن يقتضي العمل لرفعة شأنه

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوعي بالوطن يقتضي العمل على بنائه ورفعة شأنه في جميع المجالات الاقتصادية والفكرية والثقافية والاجتماعية والإنسانية وبشتى السبل بالعمل والإنتاج، بالجد والاجتهاد، بالدقة والإتقان، بالتكافل والتراحم، بالإخلاص للوطن، وفي العمل، بالعلم والفكر ، بالثقافة والإبداع وبنشر القيم الإيجابية وتجنب السلبية.

وأضاف وزير الأوقاف فى بيان اليوم الجمعة، أن الوعي بالوطن يقتضي الإحاطة والإلمام بما يحاك له من مؤامرات تستهدف إنهاك الدولة ، وبخطورة الإرهابيين والعملاء والخونة، والعمل على تخليص الوطن من شرورهم وآثامهم، وكذلك الوعي الكامل بمفهوم الوحدة الوطنية ، لتفويت الفرصة على من يعملون على اللعب في نسيج هذا الوطن، مشددا على أن الاعتداء على الكنائس كالاعتداء على المساجد، وأن أمن مصر لا يتجزأ ولا يقبل التفرقة أو التصنيف، فما يصيب أي مصري إنما يصيب المصريين جميعًا.