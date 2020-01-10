محافظ الجيزة يحيل مسئولي منظومة الشكاوى بـ 3 أحياء للتحقيق

الجيزة - أ ش أ:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إحالة مسئولي الرد على الشكاوى الواردة من مواطني المحافظة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بأحياء الطالبية والعمرانية وشمال الجيزة، وجهاز رعاية وتشغيل الشباب للتحقيق وذلك للتقاعس في بحث الشكاوى الواردة لهم من خلال المنظومة وعدم الرد عليها خلال المدد القانونية المحددة.

ومنح محافظ الجيزة مهلة ٧٢ ساعة للانتهاء من فحص جميع الشكاوى المعلقة والرد على المنظومة بالإجراء المتخذ . مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الجيدة لمنظومة الشكاوي لبحث كافة شكاوى المواطنين في مختلف المجالات والتعاون مع مدير منظومة الشكاوي بالمحافظة للوصول للنسبة المستهدفة .

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.

وأضاف المحافظ أن معيار تقييم كل مسئول رضاء المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة له، لافتا إلى أنه تم إجراء مسابقة بين الأحياء والمراكز والمدن لتقييم الوحدات المحلية في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والرد على وحدة المتغيرات المكانية بمركز شبكات معلومات المرافق لرصد أي ظاهرة للبناء المخالف عبر الأقمار الصناعية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لردع المخالفين.

ولفت الى حصول حى الهرم على المركز الاول على مستوى الأحياء لسرعة الاستجابة في التعامل والتصدى لمخالفات البناء والرد على وحدة المتغيرات المكانية بما تم اتخاذه، فيما حصل مركز ومدينة البدرشين على المركز الأول على مستوى المراكز والمدن من خلال التعامل مع مخالفات المباني.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من فحص ودراسة المتغيرات المكانية التي لم يتم الرد عليها ..موجها رئيس مركز المعلومات والشبكات بالتعاون مع الوحدات المحلية لحل أي معوقات قد تواجههم تتعلق بوحدة المتغيرات المكانية لعدم السماح بوجود مخالفات بناء حديثة أو تعديات والتصدي لها والعمل على ازالتها في المهد .

من جهة أخرى، نظمت محافظة الجيزة سلسلة من الحملات المشتركة بين أحياء شمال الجيزة والوراق لرفع اشغالات المقاهي والمحلات والمنشآت التجارية المخالفة بعدد من الشوارع الحيوية

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مشتركة مكبرة بأحياء شمال والوراق لاعادة الانضباط وإزالة كافة أوجه الأشغال من الطريق العام وتمهيد حركة السير أمام المارة والسيارات، حيث قاد الحملات المحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمشرف على حي شمال الجيزة وأسامة السقعان رئيس الحي واللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق .

تمكنت الحملات من ازالة العديد من حالات الأشغال للمنشآت المخالفة ، كما شملت الحملات رفع كفاءة النظافة بامتداد شارع البوهي وشارع القومية.