ننشر العقوبات الجديدة للنفقة الزوجية قبل إقرارها بالبرلمان

كتبت - ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

وذكرت اللجنة أنه بعد أن استعرضت رأي قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون المعروض، تفق اللجنة المشتركة مع ملاحظات قسم التشريع المشار إليها، ومن ثم توصي المجلس الموقر بالموافقة على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (293) من قانون العقوبات المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون المعروض بالصيغة المرفقة، ونصهما الآتي:

مادة 293/الفقرتان الأولى والثانية: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.