"الدعم لمستحقيه والتطبيق في أكتوبر".. 20 معلومة عن "كارت الفلاح"

كتب- أحمد مسعد:

انتهت وزراة الزراعة، من إجراءات تطبيق "كارت الفلاح"؛ تمهيدًا لتنفيذه على محافظتي الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.

وأصدر وزير الزراعة، قرارًا يحمل رقم 926 لسنة 2019، وينص على 5 بنود، أهمها موعد إيقاف التعامل بالحيازة الورقية في شهر سبتمبر الجاري، وتطبيقه رسميًا لأول مرة في أكتوبر.

وينشر "مصراوي"، 20 معلومة عن الكارت الذكي للفلاح، والذي تستهدف الحكومة تعميمه ليكون بديلًا للبطاقات الزراعية الورقية المعمول بها حاليًا، كالآتي:

1 - يعتمد تحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط يحمل بيانات الحيازة الورقية.

2- تهدف الحكومة من خلاله إلى وصول الدعم لمستحقيه من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة.

3- يستطيع المزارعون من خلاله الحصول على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي للفلاح أو غيرها من التي تقررها الدولة لهم.

4- يمُكن الفلاح من الحصول على الدعم المادي أو أي مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها.

5- يمكن للكارت وقف التلاعب بكميات الأسمدة حال أرتباط المنظومة بتوزيع كميات السماد لكل حيازة زراعية.

6- صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية.

7- المساعدة في رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.

8- يساعد على حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة.

9- يساعد على توفير التقارير لاتخاذ القرارات المناسبة والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين.

10- يمُكن الحكومة من وضع وتنفيذ السياسيات الزراعية للدولة والقضاء على الفساد الإداري.

11- يساعد على توفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضي الزراعية.

12- يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.

13- يمكن تخزين أي معلومات أخرى خاصة بحيازة الفلاح عليه (ماذا يزرع؟ وهل لديه حيونات مزرعية؟ هل تم بناء على قطعة الأرض الخاص به؟ وهل توجد محاضر مخالفات مباني وخلافه؟).

14- يرتبط هذا الكارت الذكي ببطاقة الرقم القومي لصاحبه.

15- يساعد الدولة على تحقيق التنسيق بين المزارعين لتجميع المساحات المطلوبة لزراعة محصول معين.

16- يمكن إدراج مشاريع آخرى كالمعاش والتأمين الصحي، ويمكن أن يحصل الفلاح على القروض من البنك الزراعي المصري عبر الكارت.

17- بدأت الحكومة في تجميع استمارات البيانات من الفلاحين منذ عامين.

18- يمكن للمزارع أو الحائز للمساحة أن يقدم للجمعية التعاونية بطاقته وبها كل البيانات المطلوبة في الاستمارة، ويأخذ رقم مسلسل، وفور إصدار الكروت سيتم تسليمها للفلاحين.

19- تستهدف الحكومة إصدار 6.5 مليون كارت ذكي.

20- سيتم إلغاء الحيازات الورقية عقب بدء التعامل بالكارت الذكي في أول أكتوبر.