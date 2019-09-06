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    النقل: الانتهاء من لائحة العاملين بجهاز تنظيم النقل البري

    01:14 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    النقل: الانتهاء من لائحة العاملين بجهاز تنظيم النقل البري

    صورة ارشيفية

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    عقد وزير النقل، اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

    استعرض الوزير اللوائح الخاصة بالجهاز حيث تم الانتهاء من لائحة شئون العاملين واللائحة المالية الخاصة بالجهاز كما إطلع على آخر نتائج عمل اللجان المشكلة لاعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للجهاز، مشيرا إلى عدد من الملاحظات المطلوب تعديلها في الهيكل ووجه بسرعة تعديلها للانتهاء منه وكذلك سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للجهاز.

    وأكد وزير النقل، الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط.

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