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    ​الإسكان: خطة لمراقبة المنشآت الصناعية وأخذ عينات من الصرف بها بـ6 أكتوبر

    02:45 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    ​الإسكان: خطة لمراقبة المنشآت الصناعية وأخذ عينات من الصرف بها بـ6 أكتوبر

    الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

    كتب- محمد عبدالناصر:

    صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أعد خطة لمراقبة المنشآت الصناعية، حيث تم حصر المنشآت شديدة التلوث، والبدء بأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعى للمصانع، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة، تحت إشراف مدير إدارة الصرف الصناعى، ونائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة.

    وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه يتم أخذ العينات وتحليلها بمعمل معالجة 6 أكتوبر الغربية، ويتم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بمنظومة الصرف الصناعى، والمتمثلة فى القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحتة التنفيذية رقم 44 لسنة 2000، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018، بتطبيق أعباء الصرف الصناعى، حيث تم التنسيق مع جمعية المستثمرين لعقد ورشة عمل عن أخطار الصرف الصناعى والتعريف بقرار رئيس مجلس الوزراء 1012 لسنة 2018.

    وأشار الشربينى، إلى أن إدارة التحكم فى مخلفات الصرف الصناعى تسعى إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وتحويلها من منشآت يتم فيها التخلص الآمن من الصرف الصناعى، إلى منشآت يتم فيها إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعى، مضيفاً أنه تم إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعى فى 12 منشأة صناعية، وذلك بفضل التعاون المثمر، وجهود بناء الثقة والتوعية من قبل جهاز المدينة متمثلا فى إدارة الصرف الصناعى ومالكى المنشآت الصناعية.

    وقال الشربينى، إن من أهم أهداف إدارة الصرف الصناعى بجهاز المدينة، هى مساعدة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، للوصول إلى أفضل وضع بيئى للصرف الصناعى، وإعادة الاستخدام الآمن، فليس هدفنا إغلاق المنشأت الصناعية والتجارية، لأن الصناعة والانتاج هو أحد أهم نواتج الدخل القومى، ونحن نفخر بصناعة مصر أمام العالم، ولكن بشرط أن تكون المنشآت متوافقة بيئيا، وتطبق أحكام القوانين واللوائح المنظمة.

    وأضاف أنه عندما تم إحكام المراقبة على المنشآت الصناعية، أصبحت المياه الواردة إلى محطة المعالجة متوافقة مع حدود القانون، وبالتالى أصبحت المعالجة الثلاثية بكفاءة 100 %، والبدء فى اعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا فى رى المسطحات الخضراء، وهذا من أهم نتائج التعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الستثمرين وجهاز مدينة 6 أكتوبر.

    عاصم الجزار وزير الإسكان مراقبة المنشآت الصناعية مدينة 6 أكتوبر

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